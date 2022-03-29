Немецкий журналист Кристоф Ройтер съездил в курортный городок Тростянец Сумской области вскоре после того, как украинские войска прогнали оккупантов. Российские солдаты запомнились местным зверствами, мародерством и бессмысленной жестокостью.

Свои наблюдения журналист опубликовал в Der Spiegel.

Многие украинцы встретили своих защитников со слезами на глазах, освободившись после нескольких недель сплошного ужаса жизни при оккупационных формированиях.

— На ледяном ветру двое мужчин медленно приближаются друг к другу, узнают друг друга и падают друг другу в объятия, крича: «Ты жив!?» Все больше и больше мужчин и женщин выходят и бродят по родному городу, как чужие. У некоторых слезы на глазах от боли разрухи, разорванных домов и сожженных заводов. Другие плачут от облегчения: что они еще живы. Что они встречаются с друзьями, родственниками из других районов города. Впервые за месяц люди бесстрашно вышли из своих домов и подвалов в Тростянце в минувшее воскресенье, поверив в реальность, что кошмар действительно закончился. Уже днем в пятницу российские войска начали отступать в сторону России по последней свободной дороге, — пишет репортер.

Журналист собственными глазами зафиксировал многочисленные военные преступления, сотворенные захватчиками. В некоторых случаях они проявляли вспышки бессмысленной жестокости даже по отношению к погибшим.

— Тростянец и четырехнедельная оккупация города дают глубокое представление о том, как российские силы, вторгшиеся без плана, за несколько недель превратились в смертоносный отряд солдат, которые с нарастающей жестокостью вымещали свой страх и гнев на украинские контратаки на гражданском населении <...> Русские устроили одну из своих квартир в штаб-квартире полиции, с картотеками, сложенными в баррикады перед окнами. Прежде чем уйти, они обгадили кабинеты и лекционный зал на первом этаже комнату за комнатой. Везде на полу, на стульях еще теперь чуть подсохшие кучки. Внизу, во дворе, в гараже, рядом с ремонтной ямой, тело мирного жителя. Другой солдат говорит, что вытащил его из ямы ранее, «и сначала вытер экскременты». На трупе тоже была куча. Никто не знает, кто этот мужчина. Его становится трудно опознать, его лицо разорвано на куски, предположительно, от выстрела. Теперь он лежит, плохо укрытый шерстяным одеялом, рядом с ямой, — отмечает Кристоф Ройтер.

Опросив мирных жителей, он выяснил, что российская армия могла заниматься расстрелами всех неугодных лиц.

— От 300 до 600 российских солдат заняли штаб полиции, вокзал и аэродром, импровизированный аэродром для малой авиации, устроили там свои квартиры и забаррикадировались. Но вскоре у них закончились армейские пайки, которые они привезли с собой. Начались атаки украинских беспилотников на их позиции. В начале марта россияне отключили стационарную сеть и парализовали электроснабжение. В результате выходят из строя и насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Резкое похолодание опустило температуру до минус 19 градусов. Ситуация становилась все более невыносимой <...> поэтому они начали вламываться в супермаркеты и магазины, грабить припасы, вытаскивать телевизоры из магазина электроники, разбивать кассовые аппараты и банкоматы, — рассказывают о поведении оккупантов очевидцы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.