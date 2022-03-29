В Мариуполе сообщили о еще одном случае насильственного вывоза местных жителей на территорию РФ. Отмечается, что оккупанты такие действия совершили против персонала и пациенты городского роддома №2.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Сообщается, что оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. В частности, уже более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе.

Сейчас известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых насильно вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России.

— То, что сегодня делает Россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков, — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, ранее оккупанты насильно депортировали персонал и пациентов городской больницы №1. Там было около 600 местных жителей.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.