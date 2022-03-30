Начальник Кальмиусского отделения полиции Мариуполя подполковник полиции Валентин Попов перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщил экс-глава Нацполиции в Донецкой области, заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброскин.

— Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донецкой области, который перешел на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую оскорбление, потом лютая ненависть. Особенно когда говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпоста и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их женщин и детей. Таким отбросом является начальник Кальмиусского отделения полиции подполковник полиции Валентин Попов, — написал Вячеслав Аброськин.

Также он добавил, что тем, кто помогает мариупольцам выбраться из города, нужно учитывать, что теперь Попов стоит на блокпосту россиян и контролирует выезд людей из города.

— Когда-то я сказал его уже покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он — предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности. Всем, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, необходимо учитывать наличие предателя на блокпостах российских оккупантов, — предупредил Вячеслав Аброськин.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.