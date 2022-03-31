Волынские таможенники изъяли 320 тысяч долларов США, которые украинец пытался незаконного вывезти из страны.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.

Деньги обнаружили у жителя Волынской области в пункте пропуска «Ягодин» во время таможенно-пограничного контроля.

Бережно упакованные и пересчитанные пачки банкнот водитель спрятал в разных местах машины, в аптечке, свертке личной гигиены и даже на своем теле под верхней одеждой.

— Валюту изъяли. Ее перечислят на специальный счет НБУ и используют на нужды Вооруженных сил Украины. Согласно статье 483 Таможенного Кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения. По курсу НБУ на сегодня это почти 9,5 миллионов гривен, — рассказали в Гостаможне.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.