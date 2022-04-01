Ночью 1 апреля российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Херсонскую области, за сутки 31 марта по меньшей мере 9 мирных жителей погибли, более двух десятков получили ранения.
Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 апреля, передает Украинская правда.
Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. Было несколько воздушных тревог по всей области. Враг продолжает частичный отвод подразделений с севера области. Города Макаров и Ирпень – контролируются ВСУ. Инфраструктура разрушена, территория заминирована. Идет операция по зачистке.
Черниговская область: продолжаются бои возле города Чернигова. 31 марта было освобождено несколько сел недалеко от Чернигова, на киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.
В Донецкой области широких наступательных действий со стороны противника не было, но обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок, и 22 раненых, в т.ч. 4 детей. Самые сильные обстрелы и разрушения в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и Угледаре. Марьинку с утра штурмовала пехота, но защитники отбивают атаки. Утром были обстрелы окрестностей Новолуганского. Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел – российские оккупанты не пускают.
В Луганской области были мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из огня 4 человека. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта, из них 28 – полностью и 5 частично.
В Харьковской области увеличилась интенсивность обстрелов Харькова, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за сутки 31 марта – 2500 тысяч.
Николаевская область: ночью враг обстреливал Николаевский район. На других территориях ночь относительно спокойная. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве.
В Херсонской области не утихают взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Известно уже о 21 погибших.
Ночью 1 апреля российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Херсонскую области, за сутки 31 марта по меньшей мере 9 мирных жителей погибли, более двух десятков получили ранения.
Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 апреля, передает Украинская правда.
Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. Было несколько воздушных тревог по всей области. Враг продолжает частичный отвод подразделений с севера области. Города Макаров и Ирпень – контролируются ВСУ. Инфраструктура разрушена, территория заминирована. Идет операция по зачистке.
Черниговская область: продолжаются бои возле города Чернигова. 31 марта было освобождено несколько сел недалеко от Чернигова, на киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.
В Донецкой области широких наступательных действий со стороны противника не было, но обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок, и 22 раненых, в т.ч. 4 детей. Самые сильные обстрелы и разрушения в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и Угледаре. Марьинку с утра штурмовала пехота, но защитники отбивают атаки. Утром были обстрелы окрестностей Новолуганского. Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел – российские оккупанты не пускают.
В Луганской области были мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из огня 4 человека. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта, из них 28 – полностью и 5 частично.
В Харьковской области увеличилась интенсивность обстрелов Харькова, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за сутки 31 марта – 2500 тысяч.
Николаевская область: ночью враг обстреливал Николаевский район. На других территориях ночь относительно спокойная. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве.
В Херсонской области не утихают взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Известно уже о 21 погибших.