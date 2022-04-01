Ночью 1 апреля российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Херсонскую области, за сутки 31 марта по меньшей мере 9 мирных жителей погибли, более двух десятков получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 апреля, передает Украинская правда.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. Было несколько воздушных тревог по всей области. Враг продолжает частичный отвод подразделений с севера области. Города Макаров и Ирпень – контролируются ВСУ. Инфраструктура разрушена, территория заминирована. Идет операция по зачистке.

Черниговская область: продолжаются бои возле города Чернигова. 31 марта было освобождено несколько сел недалеко от Чернигова, на киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.

В Донецкой области широких наступательных действий со стороны противника не было, но обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок, и 22 раненых, в т.ч. 4 детей. Самые сильные обстрелы и разрушения в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и Угледаре. Марьинку с утра штурмовала пехота, но защитники отбивают атаки. Утром были обстрелы окрестностей Новолуганского. Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел – российские оккупанты не пускают.

В Луганской области были мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из огня 4 человека. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта, из них 28 – полностью и 5 частично.

В Харьковской области увеличилась интенсивность обстрелов Харькова, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за сутки 31 марта – 2500 тысяч.

Николаевская область: ночью враг обстреливал Николаевский район. На других территориях ночь относительно спокойная. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве.

В Херсонской области не утихают взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.