В Конотопском районе Сумщины с территории России зашла большая колонна техники, по всей области захватчики продолжают обстреливать и убивать мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

— Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории России, — говорится в сообщении.

Также отмечают, что через условный «коридор» происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.

При этом захватчики очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, которые появляются вблизи этой техники или вдоль движения колонн.

В ОВА также информируют о терроре, который совершают войска России в отношении мирных жителей.

В Бурыне войска России вчера обстреляли жилые дома. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.

Также в Бурыне оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

В Шосткинском районе, между Белопольем и Путивлем вечером 31 марта военные рф задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на 1 апреля, их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

В Сумском районе враги вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины из Сумщины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, сына захватили в плен.

В ОВА также напомнили, что еще два дня тому назад было объявлено об опасности передвигаться гражданскому населению в районе Конотопа и северной части Роменского.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.