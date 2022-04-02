В Конотопском районе Сумщины с территории России зашла большая колонна техники, по всей области захватчики продолжают обстреливать и убивать мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.
— Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории России, — говорится в сообщении.
Также отмечают, что через условный «коридор» происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.
При этом захватчики очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, которые появляются вблизи этой техники или вдоль движения колонн.
В ОВА также информируют о терроре, который совершают войска России в отношении мирных жителей.
В Бурыне войска России вчера обстреляли жилые дома. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.
Также в Бурыне оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.
Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.
В Шосткинском районе, между Белопольем и Путивлем вечером 31 марта военные рф задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на 1 апреля, их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.
В Сумском районе враги вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.
Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины из Сумщины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, сына захватили в плен.
В ОВА также напомнили, что еще два дня тому назад было объявлено об опасности передвигаться гражданскому населению в районе Конотопа и северной части Роменского.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.
В Конотопском районе Сумщины с территории России зашла большая колонна техники, по всей области захватчики продолжают обстреливать и убивать мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.
— Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории России, — говорится в сообщении.
Также отмечают, что через условный «коридор» происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.
При этом захватчики очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, которые появляются вблизи этой техники или вдоль движения колонн.
В ОВА также информируют о терроре, который совершают войска России в отношении мирных жителей.
В Бурыне войска России вчера обстреляли жилые дома. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.
Также в Бурыне оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.
Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.
В Шосткинском районе, между Белопольем и Путивлем вечером 31 марта военные рф задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на 1 апреля, их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.
В Сумском районе враги вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.
Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины из Сумщины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, сына захватили в плен.
В ОВА также напомнили, что еще два дня тому назад было объявлено об опасности передвигаться гражданскому населению в районе Конотопа и северной части Роменского.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.