Украинские правоохранители за месяц задержали около 600 диверсантов.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент Укринформа.

— В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции были задержаны около 600 диверсантов. Хотел бы отметить, что эти диверсионно-разведывательные группы были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач. На сегодняшний день мы видим, что эти представители ДРГ в основном использовались противником для документирования позиций наших войск, поскольку в их мобильных телефонах есть фотографии наших Вооруженных сил, других военных подразделений, блокпостов и так далее, — сказал Евгений Енин.

Он привел данные, что на Днепропетровщине за минувшие сутки задержаны, по меньшей мере, 5 потенциальных членов ДРГ. Они были переданы Службе безопасности Украины для дальнейшего выяснения.

Первый заместитель главы МВД призвал украинцев быть бдительными.

— Не стоит подсказывать незнакомым дорогу, нужно обращать внимание на русский язык, дезориентацию на местности и другие подозрительные признаки. Если что-то увидели, стоит проинформировать правоохранительные органы, — сказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.