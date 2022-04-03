С территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей — этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

— В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами, — написала Ирина Венедиктова.

По словам генпрокурора, на освобожденных территориях Киевщины — важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ.

— Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов, — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Ирина Венедиктова сообщила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацпола.

В эти группы привлекают инспекторов-криминалистов, взрывотехников, кинологов, судебно-медицинских экспертов или врачей.

— Впереди всегда ГСЧС — враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили «растяжки» даже на трупах местных, — написала Ирина Венедиктова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.