Из Мариуполя поступают сообщения, что Россия применила против защитников «Азова» боевое отравляющее вещество. По некоторым источникам, это нервно-паралитический газ зарин. Эксперты рассказали, как сохранить жизнь при воздействии этого вещества.

Подробная инструкция опубликована каналом «Новый» со ссылкой на профессионалов в этой области.

Прежде всего нужно запомнить, что зарин относиться к категории химоружия, которое воздействует на нервную систему и вызывает массовые гибели людей с большим количеством летальных исходов.

У зарина нет запаха и цвета, без раннего предупреждения его невозможно заметить и сбежать. Он тяжелее воздуха, а поэтому опускается в подвалы, где убивает всех находящихся там людей.

— Изначально вещество C4H10FO2P – бесцветная жидкость, но при нагревании получается газ. В чистом виде зарин практически не имеет запаха, поэтому при высоких его концентрациях, легко создаваемых в полевых условиях, внутри организма может быстро и незаметно накопиться смертельная доза. Это очень важное свойство зарина, которое увеличивает возможность его внезапного применения, особенно в тех случаях, когда используются средства доставки, способные быстро и относительно незаметно создавать в районе цели весьма высокие концентрации. При таких условиях личный состав, подвергшийся химическому нападению, вовремя не обнаружит опасность и не сумеет своевременно надеть противогазы и использовать средства защиты кожи, — отмечают химики.

При попадании зарина в органы дыхания он начинает очень быстро действовать, набирая концентрацию. Человек гибнет за несколько минут. При малых дозах зарина жертва без противогаза чувствует тяжесть в груди и ухудшение зрения, начинается сильный насморк. При значительных дозах появляются симптомы рвоты и тошноты, самопроизвольных выделений, потери контроля над телом, агонии и смерти.

— Зарин, будучи в жидком или парообразном состоянии, может проникать внутрь организма и через кожные покровы. В этом случае характер его поражающего действия будет таким же, как и при попадании через органы дыхания. Однако поражение организма при попадании зарина через кожу будет происходить несколько медленнее. Для поражения организма через кожу требуется несколько капель зарина или очень высокие концентрации его паров. Следует отметить, что при воздействии как через кожу, так и через дыхательные пути зарин обладает кумулятивным действием, т. е. он имеет свойство накапливаться в организме. Зарин применяется для поражения живой силы путем заражения приземного слоя воздуха нанесением коротких огневых налетов артиллерией, ударами ракет и тактической авиации. Основное боевое состояние – пар. Пары зарина при средних метеорологических условиях могут распространяться по ветру до 20 км от места применения. Стойкость зарина (в воронках): летом – несколько часов, зимой – до 2 суток, — указывают эксперты.

УНИАН, в свою очередь, пишет, как действовать обычному гражданскому при первых признаках атаки зарином:

— Мы надеемся, что информация, которая будет дана ниже, никогда вам не пригодится, но владеть ею нужно — это поможет вам выжить: наденьте очки;

закрыть дома все окна, двери, вентиляционные решетки, не включать кондиционер;

не выходить на улицу до уведомления об отсутствии угрозы;

если атака застала вас на улице - двигайтесь быстро против ветра, прячьтесь в любом помещении с закрытыми окнами и дверьми;

снимите одежду, разрезая, а не снимая через голову, и выбросьте;

постарайтесь вымыть тело водой с мылом, чтобы смыть остатки ядов;

минимум десять минут промывайте с водой глаза и дыхательные пути;

не прикасайтесь к поверхностям, на которых могут быть следы зарина. Помните о том, что шанс выжить есть у всех, ведь чем дальше человек от эпицентра поражения, тем легче симптомы у него будут. Единственный вариант летального исхода — оказаться без средств защиты в «горячей точке» химической атаки. В таком случае человек теряет сознание меньше чем за минуту и в течение нескольких последующих минут погибает, — отмечает информагентство. — При длительном пребывании в районах с высоким содержанием паров зарина необходимо использовать противогаз и общевойсковой защитный комплект в виде комбинезона, — добавляют химики.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек. Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.



