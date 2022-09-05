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В небе над Николаевщиной сбита управляемая авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59, выпущенная российским истребителем.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».
Также 4 сентября, около 23:00, в Бериславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, что Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.
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В небе над Николаевщиной сбита управляемая авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59, выпущенная российским истребителем.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».
Также 4 сентября, около 23:00, в Бериславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, что Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.