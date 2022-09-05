В небе над Николаевщиной сбита управляемая авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59, выпущенная российским истребителем.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

Также 4 сентября, около 23:00, в Бериславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Напомним, что Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.