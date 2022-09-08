Военный репортер с итальянского телеканала RAI Маттиа Сорби получил ранение на территории Херсонской области, контролируемой оккупантами. Российская пропаганда уже использует этот случай для обвинений Украины.

Об этой истории рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Несмотря на предупреждение украинских источников, в конце августа военкор из Николаева уехал в сторону оккупированного Херсона через села, в которых происходили тяжелые бои.

Украинский фиксер отказался ехать через опасную зону, военные ВСУ также не сопровождали опрометчивого журналиста.

– Почему Сорби решил пересечь линию боевого столкновения, без согласования и в неустановленном месте, – неизвестно. Вместе с тем, Маттиа Сорби ранее работал военкором телеканала российского минобороны «Звезда». В частности, продвигал пропаганду о донецком аэропорту в 2014-м. Можем предположить, что у Сорби были предварительные договоренности с российскими военными, которые оккупировали Херсон. Маттиа Сорби известен в Италии как гомофоб, противник беженцев и пропагандист сомнительных идеологий, — предположили в Министерстве культуры и информации.