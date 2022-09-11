Россия умышленно лжет, чтобы отвести от себя вину за продовольственный кризис и минимизировать сопротивление Украины вторжению. В то же время ВСУ продолжают добиваться успехов на фронте.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

— За последние сутки украинские войска продолжали достигать значительных успехов в Харьковской области. Россия, вероятно, вывела подразделения из этого района, но продолжаются бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм, говорится в сообщении.

В британской разведке уверены, что РФ проводит умышленную стратегию дезинформации, пытаясь увести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, а также дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление российскому вторжению.

— Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, Ближнем Востоке и Азии, — отмечают британцы.

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по поводу экспорта украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.