За очередные сутки в Николаевской области два пожара, возникших в результате боевых действий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

11 сентября из-за попадания боеприпасов и их обломков горели жилой дом в селе городского типа Березнеговатое Баштанского района и два складских помещения наземного хранения зерна в городе Вознесенск. В первом случае погиб хозяин, еще один мужчина получил травмы.

Очередными караулами 9 и 12 государственных пожарно-спасательных частей пожара были ликвидированы на площадях 40 и 50 квадратных метров соответственно.

Напомним, что в течение 11 сентября российские захватчики наносили удары по громадам Николаевской области.