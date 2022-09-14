Центральный районный суд Николаева взял под стражу 37-летнего вора-рецидивиста, «попавшегося» на краже малярного валика, электрической ловушки для мух, нескольких розеток, секатора и некоторых других бытовых вещей в одном из частных домов города.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Мужчину арестовали с возможностью внесения залога в сумме 74 430 гривен.

В сообщении отмечается, что мужчина, начиная с 2005 года, восемь раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления в разных районах Николаева. В последний раз, в декабре прошлого года.

В судебном заседании, подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на необоснованность подозрения.

Напомним, Центральный районный суд Николаева арестовал 62-летнего николаевца с возможностью внесения залога в 1 миллион 736,7 тысячи гривен за подозрение в передаче спецслужбам РФ информации о перемещении и расположении подразделений ВСУ.