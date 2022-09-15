Правоохранители сообщили о подозрении жительнице города Южноукраинск в Николаевской области, которая распространяла материалы, прославляющие действия военных РФ на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Южноукраинского отдела Вознесенской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жители города Южноукраинска по факту распространения материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковала сообщения, в которых содержались материалы по глотификации военных РФ, осуществляющих вооруженную агрессию на территории Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.

Напомним, главной бухгалтерке управления культуры Первомайского городского совета сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере 1,3 миллиона гривен.