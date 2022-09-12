Главной бухгалтерке управления культуры Первомайского городского совета сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.
На сайте Управления культуры, национальностей, религий, молодежи и спорта Первомайского городского совета указано, что должность главного бухгалтера занимает Елена Леутская.
Напомним, в Харьковской области предъявлено уже более 100 подозрений в измене.
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Главной бухгалтерке управления культуры Первомайского городского совета сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.
На сайте Управления культуры, национальностей, религий, молодежи и спорта Первомайского городского совета указано, что должность главного бухгалтера занимает Елена Леутская.
Напомним, в Харьковской области предъявлено уже более 100 подозрений в измене.