Главной бухгалтерке управления культуры Первомайского городского совета сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в размере 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.

На сайте Управления культуры, национальностей, религий, молодежи и спорта Первомайского городского совета указано, что должность главного бухгалтера занимает Елена Леутская.

Напомним, в Харьковской области предъявлено уже более 100 подозрений в измене.