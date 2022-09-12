В Харьковской области уже предъявлено более 100 подозрений в измене.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Мысль».

— У нас сейчас предъявлено более 100 подозрений по территории Харьковской области. Некоторым – очно, то есть непосредственно врученные органами прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины подозрения. И люди задержаны, в том числе военнослужащие РФ. Есть люди, которым заочно объявлено это подозрение. Частично эти заочные подозрения перерастут в глаза, когда наши Вооруженные Силы будут деоккупировать территории, - рассказал глава области.

др. отметил, что к этому необходимо подойти достаточно принципиально, потому что это безопасность нашего государства.

— Та ситуация, которую мы сейчас имеем в Купянском обществе и ее глава, говорит нам о том, что где-то, наверное, мы тоже недоработали в этом направлении. Мы понимаем, что для этого специально были подготовлены люди, являющиеся кадровыми работниками российских спецслужб, - отметил Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.