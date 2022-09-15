Россияне наняли на войну в Украине в ЧВК Вагнера преступника-маньяка, отличившегося поеданием человека.

Об этом сообщает латвийское издание The Insider со ссылкой на правозащитников.

Конкретный случай был зафиксирован на зоне в Саратове.

— Берут все статьи, но предпочитают убийц и тех, кто занимался разбоем и ограблением. Тоже хорошо берут попавших в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, осужденных за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных зон, там одна очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он также уехал на войну, – рассказала юристка Ольга Романова.

По ее данным, «вагнеровцы» таким образом навербовали на войну против украинцев около 10 тысяч заключенных.

Еще в начале августа СМИ писали, что более 200 заключенных из двух российских колоний, завербованных ППК «Вагнера», погибли на войне в Украине.