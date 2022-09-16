В течение всего лета российская армия выжигала сотни полей вокруг Николаева, вероятно, намеренно уничтожая аграрный сектор Украины.

Об этом пишут журналисты The New York Times после беседы со спасателями ГСЧС Николаевской области.

Заместитель начальника пожарной части на Николаевщине подтвердил, что российская артиллерия зажигала поля каждые сутки.

— Поля горят каждый день, — признал Сергей Сердега.

Репортеры NYT стали свидетелями подобного пожара , выехав по вызову вместе со спасателями.

— Красная пожарная машина проносилась сквозь пшеничные поля на окраине Николаева до столба дыма, такого густого и черного, что иногда он закрывал палящее летнее солнце. На месте происшествия пожарные обуздали огонь. Виновник был обнаружен: остатки российской ракеты, включая носовой конус и двигатель, лежали на черной выжженной земле, а стая аистов шарила землю в поисках насекомых , — рассказали в газете.

Как сообщалось, в селе Шевченково Николаевской области из-за российских обстрелов выгорело поле с пшеницей, ущерб окружающей среде составил более 1,27 миллиарда гривен.