Жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зимний период.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц, – написал он.

Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:

Обратятся на «горячую линию» Херсонской ОВА по номеру +0800330951 или написать в чат-бот.

Сообщить о намерении эвакуироваться – специалисты сформируют вашу заявку.

С вами свяжутся и сообщат детали эвакуации.

В указанное время прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

При обращении в ОВ следует указать свои гуманитарные потребности.

После получения статуса внутри перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.

Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.

Напомним, глава Николаевской ОВА считает, что в городе должны остаться николаевцы, которые будут приносить пользу военным, чтобы приблизить победу. Другим лучше не рисковать и уехать в безопасное место.