Жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зимний период.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
— Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц, – написал он.
Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:
После получения статуса внутри перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.
Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.
Напомним, глава Николаевской ОВА считает, что в городе должны остаться николаевцы, которые будут приносить пользу военным, чтобы приблизить победу. Другим лучше не рисковать и уехать в безопасное место.
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Жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зимний период.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
— Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц, – написал он.
Государство поможет желающим уехать из области. Для этого нужно:
После получения статуса внутри перемещенного лица государство будет выплачивать украинцам денежную помощь в размере 2 тысяч гривен для взрослого и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.
Кроме того, жители области могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций по ссылке.
Напомним, глава Николаевской ОВА считает, что в городе должны остаться николаевцы, которые будут приносить пользу военным, чтобы приблизить победу. Другим лучше не рисковать и уехать в безопасное место.