Более предпочтительно, чтобы в Николаеве остались горожане, которые будут приносить пользу военным, чтобы приблизить победу. Другим лучше не рисковать и уехать в безопасное место.

Об этом сказал прессе глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Руководитель региона высказал свою рекомендацию по поводу того, кто больше будет полезен в прифронтовой области.

— Все, кто имеют работу и могут помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион, – заявил он.

Ким также добавил, что население города твердо стоит на стороне Украины, несмотря на то, что некоторые граждане общаются на русском.

— Оккупация Донбасса и Крыма в 2014 году наглядно показала нам, что такое Россия. — На оккупированных территориях ничего хорошего нет. Россию здесь никто не хочет, – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Напомним, в начале августа Виталий Ким говорил, что в Николаевской области пока не нужно начинать принудительную эвакуацию населения.