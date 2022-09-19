В результате сегодняшних ночных обстрелов повреждения получили 40 домов частного сектора Николаева.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Во всех них повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон. В некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях.
Также от обстрелов пострадали два многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждена входная дверь.
Окна вылетели и в помещении спортивной школы.
Минувшей ночью Николаев обстреляли после полуночи. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет.
В результате сегодняшних ночных обстрелов повреждения получили 40 домов частного сектора Николаева.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Во всех них повреждена кровля и в общей сложности выбито 106 окон. В некоторых домах также изуродованы входные двери и потолок в помещениях.
Также от обстрелов пострадали два многоквартирных дома. В них выбито более 20 окон и повреждена входная дверь.
Окна вылетели и в помещении спортивной школы.
Минувшей ночью Николаев обстреляли после полуночи. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет.