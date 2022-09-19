В ночь на 19 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев, в частности, попали в жилые дома.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля. По предварительной информации, без пострадавших.

Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети. Ремонтная бригада «Николаевэлектротранс» уже работает на месте. Подробная информация о ночных обстрелах уточняется, сообщили в Николаевской ОВА.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин