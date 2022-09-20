Фото: Дарья Корнилова

Вчера, 19 сентября, суд рассмотрел апелляцию на приговор депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, весной выступившего против войны в Украине.

Срок депутата смягчился на 1 месяц — вместо 7 лет он получил 6 лет и 11 месяцев тюрьмы, пишет ASTRA.

— Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить продолжающееся безумие. Прошу простить и за то, что, пожалуй, уже ничего не смогу сделать для его прекращения, – сказал он последнее слово на суде.

Алексея Горинова судили из-за того, что на заседании мундепов он выступил против конкурса детских рисунков, заявив, что на войне ежедневно гибнут дети и ее нужно остановить.

Ранее сообщалось, что депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд.