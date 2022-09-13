Депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд.

Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.

Смольнинский суд Петербурга принял решение о роспуске Совета депутатов МО «Смольнинское» якобы из-за его бездействия.

Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.

Суд расценил это как «дискредитацию действий органов власти вне РФ» (ч.1 ст.20.3.3. КоАП).