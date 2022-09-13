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Депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд.
Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.
Смольнинский суд Петербурга принял решение о роспуске Совета депутатов МО «Смольнинское» якобы из-за его бездействия.
Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.
Суд расценил это как «дискредитацию действий органов власти вне РФ» (ч.1 ст.20.3.3. КоАП).
Напомним, 8 сентября, Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.
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Депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд.
Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.
Смольнинский суд Петербурга принял решение о роспуске Совета депутатов МО «Смольнинское» якобы из-за его бездействия.
Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.
Суд расценил это как «дискредитацию действий органов власти вне РФ» (ч.1 ст.20.3.3. КоАП).
Напомним, 8 сентября, Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.