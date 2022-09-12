Депутаты еще из 18 муниципальных округов Санкт-Петербурга подписали требование к Путину уйти в отставку.

Об этом сообщает российская журналистка Елена Руковцева – обозреватель «Радио Свобода».

– Депутаты еще из 18 муниципальных округов Санкт-Петербурга подписали требование к Путину уйти в отставку. Это они присоединились к тем из Смольнинского МО, которые обвинили его в госизмене, и о которых мы рассказывали в пятницу, — говорится в сообщении.

— Дело снова идет к Великой Октябрьской революции, которая снова будет с Питера, — добавила журналист на своей странице в Facebook.