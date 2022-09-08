Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине. Об этом сообщил депутат МО Смольнинское Радислав Полуйков, пишет Настоящее время.

В интервью Настоящему Времени Радислав Полуйков заявил, что «муниципальные депутаты и вправе написать депутатам Государственной думы, чтобы у них посеялось зерно сомнения, в их головах».

— Если оно (зерно, - прим.) все-таки посеется и вдруг они начнут думать по-другому, они предъявят обвинения президенту в том, что он совершил государственную измену. По крайней мере, мы, по нашему мнению, видим в этом все признаки, — сказал Полуйков.

На вопрос, какая вероятность, что их услышат, Полуйков сказал, что она «околонулевая».

— Это очевидно и понятно. Но для нас важно, чтобы в России были депутаты и чтобы их голос был услышан, чтобы не думали, что в России все поддерживают специальную военную операцию. Есть представители власти на муниципальном уровне, которые не поддерживают специальную военную операцию, — добавил муниципальный депутат.

На вопрос, опасаются ли преследования, ответил: «Некоторых людей до полнейшего безобразия задерживают и сажают в СИЗО. У меня даже сил комментировать нет. Все все понимают, какой ужас сейчас происходит».

Ранее муниципальный депутат Дмитрий Палюга выложил в твиттере тексты решения и обращения, которое планируется направить в Госдуму. В документах говорится, что в ходе войны уничтожаются «боеспособные подразделения» армии РФ, гибнут «молодые трудоспособные» граждане России, страдает российская экономика, протяженность границы РФ со странами НАТО увеличилась более чем в два раза, а Украина получает новое вооружение, хотя одной из целей «спецоперации» была заявлена «демилитаризация» страны. В обращении говорится, что решение президента о начале «спецоперации» «наносит вред безопасности России и ее граждан».

«В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», – сказано в обращении.

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

В интервью Настоящему Времени мундеп Дмитрий Палюга уточнил, что они пока «еще не отправили обращение в Госдуму», потому что «есть 10 дней по регламенту, чтобы обработать это зарегистрировать, и отправить физические письма адресатам», письмо будет отправлено «в ближайшую неделю».

По словам Палюги, в ответ на свое обращение, они, скорее всего, получат "какие-то отписки".

— Это уже не первое обращение либо от нашего совета, либо от депутатов конкретных нашего совета. Мы уже получали различные отписки и от администрации президента, и из Думы. Для нас было важнее продемонстрировать людям, которые не согласны с тем, что сейчас происходит в стране, не согласны с курсом власти, что есть депутаты, которые тоже с этим не согласны, и что мы готовы про это говорить вслух, – сказал муниципальный депутат. — Это публичный жест и мне сейчас кажется очень важным говорить о том, что нас не устраивает. Мы все понимаем, что сейчас и политическое поле зачищено в России, и свобода слова под большим прессингом. Но мы пользуемся своими законными правами на взаимодействие с другими органами власти, чтобы выражать нашу позицию, – добавил Дмитрий Палюга. – В данном обращении мы сфокусировались именно на термине "государственная измена", а для этого нужно нарушить безопасность либо совершить какие-то действия, которые могут нарушить безопасность граждан своей страны. К сожалению, убийство граждан другой страны не является государственной изменой. Про то, что происходит на территории Украины, мы писали в своих предыдущих обращениях. Просто они не настолько, видимо, разлетелись по интернету.

В начале марта депутаты МО Смольнинское уже направляли Владимиру Путину обращение. «Из-за ваших исторических фантазий под удар поставлены судьбы тысяч российских военных и миллионов граждан Украины. уже сейчас международному авторитету Российской Федерации нанесен невосполнимый удар», – отмечалось в тексте. Депутаты призвали президента «остановить кровопролитие, немедленно вывести российские войска с территории Украины и уйти в отставку».