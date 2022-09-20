Николаевец, задержанный правоохранителями, корректировал ракетные удары врага для срыва отопительного сезона.

По информации СБУ, российский агент передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УКУ).

Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении.

В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему приспешнику денежное «вознаграждение».

По информации СБУ, николаевца спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые распространял в своем окружении.

— Для выполнения враждебных указаний злоумышленник производил фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Телеграмм-канал , говорится в сообщении.

Установлено, что в случае захвата города захватчики обещали ему гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.

Ранее Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, который собирал информацию о местоположениях «HIMARS» и военных складов, — ему был назначен арест с возможностью внесения залога почти в 2,5 млн грн.

В августе в Николаеве сообщено о подозрении 30-летнему жителю, корректировавшему ракетные удары РФ по городу.

Также в августе контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.