В Австралии на мели нашли более 200 гриндов, которых еще называют черными дельфинами. Животные застряли на песчаном берегу на западе Тасмании.

Об этом пишет CNN.

Представители службы охраны дикой природы сообщили, что около половины животных до сих пор живы. На месте происшествия работают эксперты – они оценивают текущую ситуацию и планируют, что делать дальше. Они отмечают, что сейчас не нуждаются в помощи волонтеров.

Напомним, что в Одесской области обнаружили четырех погибших дельфинов .