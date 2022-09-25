Северная Корея 25 сентября запустила баллистическую ракету в сторону моря со своего восточного побережья накануне запланированных военных учений США и Южной Кореи и визита в регион вице-президента Камалы Гаррис.

В учениях запланировано привлечение авианосца, пишет Reuters.

Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что ракета была одна, малой дальности. Ее выпустили из района Течхона, ракета пролетела примерно 600 км.

- Запуск Северной Кореей баллистической ракеты является актом серьезной провокации, угрожающей миру и безопасности Корейского полуострова и международного сообщества, - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Начальник этого комитета Ким Сын Кюм и командующий вооруженными силами США в Корее Пол ЛаКамер подтвердили готовность ответить на любые угрозы КНДР.

По оценке Японии, ракета достигла максимальной высоты в 50 км и, возможно, летела с неровной траекторией. Она упала за пределами японской исключительной экономической зоны, сообщений о попадании в суда или самолеты не было, заявил министр обороны. По данным экспертов, КНДР разработала ракеты с возможностью уклонения от ПВО.

Запуск ракеты состоялся по прибытии американского авианосца «Рональд Рейган» в Южную Корею для участия в совместных учениях с 26 по 29 сентября.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая, вероятно, способна запускать баллистические ракеты.