Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая, вероятно, способна запускать баллистические ракеты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование американского аналитического центра 38 north.

Аналитики впервые заметили признаки строительства по крайней мере одной новой подводной лодки в 2016 году. В 2019 году государственные СМИ КНДР показали, как Ким Чен Ын осматривает подлодку, которая была построена под «его особым вниманием». Тогда исследователи сказали, что размеры нового судна указывают, что оно предназначено для перевозки ракет.

Спутниковые изображения Южной верфи Синпо на восточном побережье КНДР, сделанные 18 сентября 2022 года, продемонстрировали шесть барж и судов, собравшихся вокруг конструкторского зала на причале. Такая деятельность свидетельствует о подготовке подлодки к спуску на воду.

Северная Корея имеет большой подводный флот, но лишь до сих пор было известно об одной известной экспериментальной подлодке, способной нести баллистическую ракету.

В мае 2022 года Северная Корея произвела испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки вблизи Синпо.

Напомним, президент РФ Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием.