Украинские военные изучают тактику врага в использовании иранских дронов-камикадзе. В частности, устанавливается, как далеко эти БПЛА могут летать.

Об этом рассказала Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя атаку дронами в Одессу.

— Дроны управляемые и часто во время атаки изменяют направление движения. Наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, поскольку имеются противоречивые данные о том, насколько далеко они не могут быть направлены. В настоящее время это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех, - сказала Наталья Гуменюк.

Отмечается, что российские войска могут запускать дроны не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.

Как сообщалось, сегодня утром, 25 сентября, Одесса вновь была атакована враждебными дронами-камикадзе.

Недавно украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.