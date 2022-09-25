На акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) происходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.

Об этом сообщает « Новая газета. Европа », а также издание « Медуза ».

Сообщается, что вечером на место проведения митинга приехало большое количество силовиков.

Протестующие кричат «Нет войне!» и «Наши дети не удобрение», спорят с полицейскими и отбивают у них задержанных.

На одном из видео видно, что полицейский ударил по лицу задержанного протестующего, которого вели двое других силовиков. Тот в ответ ударил полицейского головой.

На другом видео видно, как полицейский в Дагестане убегает от протестующих.

Ранее сообщалось, что Россия не выполняет своих обещаний по частичной мобилизации, в частности о не призыве в армию граждан, не годящихся к службе.