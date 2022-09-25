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На акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) происходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.
Об этом сообщает « Новая газета. Европа », а также издание « Медуза ».
Сообщается, что вечером на место проведения митинга приехало большое количество силовиков.
Протестующие кричат «Нет войне!» и «Наши дети не удобрение», спорят с полицейскими и отбивают у них задержанных.
На одном из видео видно, что полицейский ударил по лицу задержанного протестующего, которого вели двое других силовиков. Тот в ответ ударил полицейского головой.
На другом видео видно, как полицейский в Дагестане убегает от протестующих.
Ранее сообщалось, что Россия не выполняет своих обещаний по частичной мобилизации, в частности о не призыве в армию граждан, не годящихся к службе.
На акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) происходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.
Об этом сообщает « Новая газета. Европа », а также издание « Медуза ».
Сообщается, что вечером на место проведения митинга приехало большое количество силовиков.
Протестующие кричат «Нет войне!» и «Наши дети не удобрение», спорят с полицейскими и отбивают у них задержанных.
На одном из видео видно, что полицейский ударил по лицу задержанного протестующего, которого вели двое других силовиков. Тот в ответ ударил полицейского головой.
На другом видео видно, как полицейский в Дагестане убегает от протестующих.
Ранее сообщалось, что Россия не выполняет своих обещаний по частичной мобилизации, в частности о не призыве в армию граждан, не годящихся к службе.