Россия не выполняет своих обещаний по частичной мобилизации, в частности о не призыве в армию граждан, которые не годятся к службе.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 22 сентября.

— Кремль открыто не выполняет свои обещанные условия частичной мобилизации только через 24 часа после своего заявления от 21 сентября. Российские официальные лица ранее заявляли, что частичная мобилизация будет касаться только 300 000 человек и только тех, кто имеет предварительный военный опыт, —говорится в тексте исследования.

В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что практика выдачи мобилизационных распоряжений задержанным гражданам во время протестов не противоречит закону о мобилизации от 21 сентября.

В то же время, западные и российские оппозиционные СМИ сообщали о случаях, когда российские военные комиссары сообщали протестующим о призыве в армию в Москве и Воронеже. В частности, был призван представитель IT-сферы, ранее не служивший в армии, являющийся сотрудником банка и не отвечающий заявленным критериям частичной мобилизации.

Также сообщается, что студент университета в Бурятии обнародовал кадры, на которых Росгвардия и военная полиция забирают студентов с уроков для мобилизации, несмотря на неоднократные заявления министра обороны России Сергея Шойгу, что российские студенты не будут мобилизованы.

Отмечено, что российские власти под надуманными предлогами насильственно вербуют российских граждан для участия в боевых действиях в Украине. Также происходит демонстративная мобилизация граждан (например, протестующих).

— Деспотический подход Кремля к частичной мобилизации, вероятно, усилит внутреннее недовольство мерой, которая была бы непопулярна, даже если бы была осуществлена без жестких подходов, которые наблюдались в течение последних 24 часов, — пришли к выводу ученые.

Отмечается, что такой подход вряд ли приведет к созданию эффективных солдат, в то же время он вызывает значительную негативную реакцию внутри страны из-за незначительной выгоды.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович назвал идеальное место для бунта против принудительной путинской мобилизации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.