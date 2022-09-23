Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал идеальное место для бунта против принудительной путинской мобилизации.

Об этом он сказал в эфире «Фейгин Live».

– Я понял, где идеальное место для бунта в России. В Крыму. Там можно опереться на местных. Местные думают, что мы их всех записали в 14 году в предатели, поэтому у них есть отличный шанс доказать свою верность Украине, взбунтовавшись. Во-вторых, у них есть крымские татары, у которых есть шанс взбунтоваться, — отметил он.

На замечания российского оппозиционера, правозащитника и блогера Марка Фейгина, что крbмских татар там чуть меньше 300 тысяч, Арестович ответил: «И тем не менее».

— В-третьих, если Крым – это остров, то оборонять перешеек и мост, легче, чем Пермскую губернию, например, открытую со всех сторон для Росгвардии, которая тебя пытается загнать в военкомат. И теоретически, я мог бы посоветовать всем желающим реально протестовать, ехать в Крым и протестовать там. Опять же генерал Ходжес сказал, если что не так, удары будем наносить по Черноморскому флоту, в том числе по базам Черноморского флота, — сразу решена проблема военного сопротивления протестующих, военного подавления, — отметил он.

Советник ОП подчеркнул, что там со всех сторон идеальная база.

— Дорогие россияне, хотите всерьез бунтовать, давайте в Крым. Там и мы близко, и условия лучшие со всех сторон, и НАТО проклято близко – в виде флота и авиации. И уже обещано снести и Крымский мост там, и перешеек перекрыть. И украинцев очень много, и крымских татар очень много. Лучшего места не сыщешь. Поднимайте Крым на уши, бунтуйте. Не можешь бежать в Монголию или Финляндию, поезжай в Крым, — призвал Арестович.



