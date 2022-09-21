Российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.

О генсеке НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Reuters.

Он отметил, что сегодняшнее выступление Путина стало доказательством того, что война в Украине идет не по планам Кремля.

— Путин думал, что через несколько дней возьмет Киев и Украину, но ошибся. Его сегодняшнее решение о мобилизации еще раз показывает, что Путин сделал неверный расчет и допустил стратегическую ошибку, — заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что российская армия, которую отправили в Украину, плохо оснащена, командование слабое, а войска испытывают серьезные логистические проблемы. Столтенберг уверен, что мобилизация не улучшит ситуацию.

— Но в любом случае считаю, что последнее решение только усугубит ситуацию. А это значит, что погибнет больше украинских и российских военных, – добавил генсек.

Напомним, во время своего сегодняшнего выступления Владимир Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, хотя такой возможности все же не исключает.