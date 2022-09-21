Угрозы ядерным оружием из уст российского диктатора Владимира Путина не что-то новое. Маловероятно, что он прибегнет к ее применению.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, он не был поражен очередным шантажем главы Кремля.

— Я не верю, что (Путин, — прим.) будет использовать это (ядерное, — прим.) оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать его, — сказал Владимир Зеленский.

Тем не менее, президент не исключает, что Россия может прибегнуть к ядерному удару.

— Мы не можем увидеть, что у этого человека на уме, риски есть. Угрозы Путина не могут остаться без внимания, потому что завтра он может сказать: «кроме Украины мы также хотим захватить часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие» Мы не можем пойти на эти компромиссы, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, во время своего сегодняшнего выступления Владимир Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».