Из-за частичной мобилизации, которую объявили в России, с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ в Facebook.

В Севастополе мужчинам призывного возраста оккупанты вручили почти тысячу повесток. Рашисты также уверяют мобилизованных, что те будут «служить» на временно захваченной территории Херсонщины до истечения срока так называемой «специальной операции».

Тем временем командование российских оккупационных войск вновь прибывших военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений - то есть, непосредственно на линию столкновения.

В Генштабе отметили, что это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих РФ и качество выполнения ими обязанностей.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия может усилить воюющие в Украине подразделения Росгвардии.