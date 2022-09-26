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Жители Дагестана выдвинули властям ультиматум по освобождению задержанных во время митинга против мобилизации, а затем пошли жечь портреты Путина.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк и телеканал Апостроф.
Известно, что жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Они заверили, что если этого не произойдет в течение часа, люди выйдут на массовые протесты, а все трассы загорятся.
Соответствующее обращение активистов опубликовано в телеграмм-канале «Утро Дагестан», координирующем акцию протеста.
Позже авторы канала заявили, что подтвердилась информация о том, что отпущено 10 активистов, но потребовали освободить всех. Поэтому дагестанцы призывали выходить на улицы.
— Выходим, оставляя свои телефоны, внимательно не попадайте на камеры, наденьте бейсболки и начинайте действовать и в Дагестане, и во всей России!, — призвали активисты.
Напомним, что на акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) происходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.
Жители Дагестана выдвинули властям ультиматум по освобождению задержанных во время митинга против мобилизации, а затем пошли жечь портреты Путина.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк и телеканал Апостроф.
Известно, что жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Они заверили, что если этого не произойдет в течение часа, люди выйдут на массовые протесты, а все трассы загорятся.
Соответствующее обращение активистов опубликовано в телеграмм-канале «Утро Дагестан», координирующем акцию протеста.
Позже авторы канала заявили, что подтвердилась информация о том, что отпущено 10 активистов, но потребовали освободить всех. Поэтому дагестанцы призывали выходить на улицы.
— Выходим, оставляя свои телефоны, внимательно не попадайте на камеры, наденьте бейсболки и начинайте действовать и в Дагестане, и во всей России!, — призвали активисты.
Напомним, что на акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана, РФ) происходят задержания и столкновения с полицией, слышны выстрелы, протестующие пытаются отбивать задержанных.