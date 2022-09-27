27 сентября из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась кровля и автомобильные шины в складском здании на территории Ингульского района.

Всего в течение суток подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидированы пять пожаров, один из которых возник из-за вражеской ракетной атаки.

Пожар в складском здании на территории Ингульского района произошел сегодня утром. На место прибыли два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ. Пожар на площади 30 квадратов ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.

Также зарегистрировано еще четыре пожара не связанных с боевыми действиями.

26 сентября в 12:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании по улице Инженерной в Николаеве. Пожар возник на крыше и в доме частного жилого дома типа жилкоп. Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и бригада АО «Николаевэнерго».

Пожар зафиксирован в частном жилом доме по улице Центральной села Яструбиново Прибужановской территориальной громады Вознесенского района. Пожарные спасли от уничтожения огнем летнюю кухню.

Также в Вознесенске, по улице Песчаная, горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

27 сентября пожарные ликвидировали пожар хозяйственной постройки по улице Школьной села Новопавловка Баштанской территориальной громады Баштанского района на площади 20 квадратных метров.

Напомним, что из-за вражеских обстрелов в центре Николаева изуродованы как минимум 8 многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля.