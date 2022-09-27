Сегодня, 27 сентября, в Ингульском районе на водопроводной сети произошла авария.

Поэтому ориентировочно к 20:00 28 сентября пришлось прекратить водоснабжение в некоторые дома, сообщает Николаевский горсовет.

Водоснабжение прекращено в домах по:

проспекту Богоявленского, от улицы Молодогвардейской до улицы Космонавтов;

улице Космонавтов, от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожной;

улице Железнодорожной, от улицы Космонавтов до улицы Молодогвардейской;

улице Молодогвардейской, от улицы Железнодорожной до проспекта Богоявленского.

Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков предостерег горожан от использования воды из радиаторов.