Сегодня, 27 сентября, в Ингульском районе на водопроводной сети произошла авария.
Поэтому ориентировочно к 20:00 28 сентября пришлось прекратить водоснабжение в некоторые дома, сообщает Николаевский горсовет.
Водоснабжение прекращено в домах по:
Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков предостерег горожан от использования воды из радиаторов.
Сегодня, 27 сентября, в Ингульском районе на водопроводной сети произошла авария.
Поэтому ориентировочно к 20:00 28 сентября пришлось прекратить водоснабжение в некоторые дома, сообщает Николаевский горсовет.
Водоснабжение прекращено в домах по:
Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков предостерег горожан от использования воды из радиаторов.