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Захватчики обстреливали Никопольщину ночью с 27 на 28 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
— По Никополю ударили трижды. В городе изувечено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов, — отметил он.
В Марганецком обществе последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.
В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.
По данным Валентина Резниченко, в области обошлось без пострадавших. В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.
Из - за вражеских обстрелов в центре Николаева изуродованы как минимум 8 многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля.
Захватчики обстреливали Никопольщину ночью с 27 на 28 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
— По Никополю ударили трижды. В городе изувечено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов, — отметил он.
В Марганецком обществе последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.
В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.
По данным Валентина Резниченко, в области обошлось без пострадавших. В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.
Из - за вражеских обстрелов в центре Николаева изуродованы как минимум 8 многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля.