Захватчики обстреливали Никопольщину ночью с 27 на 28 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

— По Никополю ударили трижды. В городе изувечено более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач. Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов, — отметил он.

В Марганецком обществе последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

В Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.

По данным Валентина Резниченко, в области обошлось без пострадавших. В других районах Днепропетровщины ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.