Утром 29 сентября российская армия нанесла новый удар по Днепропетровской области.

Из «Ураганов» с запрещенными кассетными снарядами обстреляла Криворожский район, сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

— Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде. Предварительно ранены 13 работников предприятия, — написал он.

Напомним, что ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.