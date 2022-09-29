Сегодня, 29 сентября, состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула из российского плена четырех морпехов, участвовавших в обороне Мариуполя, и двух гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна, – написал Андрей Ермак.

Андрей Ермак отметил, что у каждого из освобожденных есть своя история попадания в российский плен.

— Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь, – написал Андрей Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что обмены пленными продолжаются: «Наша цель – вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы это обязательно сделаем».

Андрей Ермак добавил, что за последний месяц было возвращено 235 украинцев из плена.

Ранее сообщалось, что освобожденные из плена РФ командиры из «Азовстали», которые сейчас находятся в Турции, проходят медицинские осмотры, состояние их здоровья тщательно проверяют.