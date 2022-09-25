Освобожденные из плена РФ командиры из «Азовстали», находящиеся сейчас в Турции, проходят медицинские осмотры, состояние их здоровья тщательно проверяют.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, поговоривший с украинскими защитниками в воскресенье, 25 сентября.

— Во время разговора с каждым из наших героев узнал их самочувствие. Настроение у всех боевое. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом, – написал Андрей Ермак.

Он опубликовал фото с пятью командирами из «Азовстали»: Денисом Прокопенко («Редис»), Сергеем Волынским («Волина»), Святославом Паламарем, Денисом Шлегой, Олегом Хоменко.

По поручению президента в Турцию отправился встретившийся с ними глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Руководитель ОП рассказал, что тот проверил условия, в которых они находятся и координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность украинцев.

— Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят комфортны. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Скоро они смогут увидеться со своими семьями, – заявил Андрей Ермак.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорном процессе по обмену пленными, в результате которого удалось вернуть 215 украинских защитников, среди которых 108 защитников «Азовстали».