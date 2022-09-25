Российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорном процессе по обмену пленными, в результате которого удалось вернуть 215 украинских защитников, среди которых 108 защитников «Азовстали».

Это подтвердил 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российский миллиардер определенным образом разрешал вести объективный разговор между двумя сторонами.

— Безусловно, господин Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса, — сказал Михаил Подоляк.

Он уточнил, что Роман Абрамович выступал скорее как посредник-модератор этих переговоров. Российский миллиардер определенным образом позволял вести объективный разговор одной стороне с другой.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нардеп от «ОПЗЖ» Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию. На его выдаче особо настаивал президент РФ Владимир Путин.