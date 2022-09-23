Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию.

Об этом сообщает Anadolu.

— 200 человек — под нашим контролем. На одном (Медведчук, — прим.) особо настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию, – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, лица, уволенные в рамках обмена, – это «гости Турции».

Напомним, в среду, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов 215 защитников, из них 108 - бойцы Азова. Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности.