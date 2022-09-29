В Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится «объемное» выступление российского диктатора Владимира Путина.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости».
По его словам, аннексию Кремль объявит завтра в 15:00.
- Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, - сказал Дмитрий Песков.
Отметим, что от «освобожденных территорий» Кремль подразумевает так называемые «ДНР», «ЛНР» и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин созывает оперативное заседание Совета безопасности РФ.
Радфед РФ рассмотрит одобрение аннексии после решения Госдумы.
– Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих договоров, что будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября, – заявил российский сенатор Андрей Клишас.
Ранее сообщалось, что Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.
В Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится «объемное» выступление российского диктатора Владимира Путина.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости».
По его словам, аннексию Кремль объявит завтра в 15:00.
- Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, - сказал Дмитрий Песков.
Отметим, что от «освобожденных территорий» Кремль подразумевает так называемые «ДНР», «ЛНР» и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин созывает оперативное заседание Совета безопасности РФ.
Радфед РФ рассмотрит одобрение аннексии после решения Госдумы.
– Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих договоров, что будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября, – заявил российский сенатор Андрей Клишас.
Ранее сообщалось, что Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.