В Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится «объемное» выступление российского диктатора Владимира Путина.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости».

По его словам, аннексию Кремль объявит завтра в 15:00.

- Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ, - сказал Дмитрий Песков.

Отметим, что от «освобожденных территорий» Кремль подразумевает так называемые «ДНР», «ЛНР» и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин созывает оперативное заседание Совета безопасности РФ.

Радфед РФ рассмотрит одобрение аннексии после решения Госдумы.

– Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих договоров, что будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября, – заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Ранее сообщалось, что Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.