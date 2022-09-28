Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.

В этом интервью Associated Press заверил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что даже если Россия инсценирует присоединение оккупированных территорий Украины, на поле боя ничего не изменится — ВСУ по-прежнему удерживают инициативу.

— Мы освободим нашу территорию по военному пути. И для нас наши действия зависят не столько от того, что думает или хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала, который есть у Украины, — подчеркнул советник ОП.

После этого он отметил, что Украине жизненно необходимо вернуть свое силой, чтобы обеспечить будущее для своих соседей в Европе.

— Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт и сочтет себя победителем в том, что они будут считать жестокой войной против Европы. Для обеспечения стабильности в Европе в целом... мы должны полностью освободить нашу территорию. Только это предохранитель для дальнейшего развития войны, – объяснил Михаил Подоляк.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.