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Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.
В этом интервью Associated Press заверил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что даже если Россия инсценирует присоединение оккупированных территорий Украины, на поле боя ничего не изменится — ВСУ по-прежнему удерживают инициативу.
— Мы освободим нашу территорию по военному пути. И для нас наши действия зависят не столько от того, что думает или хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала, который есть у Украины, — подчеркнул советник ОП.
После этого он отметил, что Украине жизненно необходимо вернуть свое силой, чтобы обеспечить будущее для своих соседей в Европе.
— Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт и сочтет себя победителем в том, что они будут считать жестокой войной против Европы. Для обеспечения стабильности в Европе в целом... мы должны полностью освободить нашу территорию. Только это предохранитель для дальнейшего развития войны, – объяснил Михаил Подоляк.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.
Украина вернет себе все оккупированные территории с помощью армии, полностью игнорируя псевдорефередумы, в которые играет Москва.
В этом интервью Associated Press заверил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что даже если Россия инсценирует присоединение оккупированных территорий Украины, на поле боя ничего не изменится — ВСУ по-прежнему удерживают инициативу.
— Мы освободим нашу территорию по военному пути. И для нас наши действия зависят не столько от того, что думает или хочет Российская Федерация, сколько от военного потенциала, который есть у Украины, — подчеркнул советник ОП.
После этого он отметил, что Украине жизненно необходимо вернуть свое силой, чтобы обеспечить будущее для своих соседей в Европе.
— Иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать мир, повышать ставки, эскалировать конфликт и сочтет себя победителем в том, что они будут считать жестокой войной против Европы. Для обеспечения стабильности в Европе в целом... мы должны полностью освободить нашу территорию. Только это предохранитель для дальнейшего развития войны, – объяснил Михаил Подоляк.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.