Во временно захваченном российскими военными Мариуполе всех «бюджетников» обязали до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Телеграмме.

— Вчера состоялось заседание администрации гауляйтеров Мариуполя. По итогам – все педагоги, медики и «бюджетники» в период с 1 октября по 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом в отличие от рядовых граждан их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически их закрывают в городе без возможности покинуть территорию России, — отметил Петр Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе сейчас проживают около 100 тысяч человек. Лишь каждый пятый житель, оставшийся в городе, проголосовал на псевдореферендуме оккупантов.